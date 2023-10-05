Певица Алла Рид рассказала, что разделась перед Градским по его просьбе

Алла Рид, участница проекта “Голос”, назвала себя девочкой для экспериментов известного музыкального продюсера.
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