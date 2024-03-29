Зарубежные онлайн-заказы будут облагать пошлиной

Покупки через маркетплейсы в других странах больше не будут попадать под беспошлинный порог, так как в ближайшее время вступят поправки в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
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