Спектакль «Лес»

Сюжет разворачивается в усадьбе «Пеньки». Здесь проживают богатая барыня в годах, пытающаяся добиться любви юноши, бедная девушка-бесприданница, мечтающая о свадьбе, и экономный помещик, ищущий возможность приобрести участки леса по дешёвке.