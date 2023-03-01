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Спектакль «Лес»

Спектакль «Лес»

Сюжет разворачивается в усадьбе «Пеньки». Здесь проживают богатая барыня в годах, пытающаяся добиться любви юноши, бедная девушка-бесприданница, мечтающая о свадьбе, и экономный помещик, ищущий возможность приобрести участки леса по дешёвке.

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