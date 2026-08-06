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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжероллеры. Blink. Шлинн и Мюльбак победили в классических масс-стартах, Нильссон – 3-я, Хайди Венг – 4-я

Норвежка Астрид Ойре Шлинн и швед Алвар Мюльбак победили в классических масс-стартах на 50 км на лыжероллерном фестивале Blink.

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