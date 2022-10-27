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Завернутый в ковер труп клирика нашли в подмосковной квартире

Завернутый в ковер труп клирика нашли в подмосковной квартире

Правоохранители разбираются в загадочной смерти клирика храма в селе Михайловская слобода. Тело было найдено в съемной квартире в деревне Минино, сообщило издание «МК».

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