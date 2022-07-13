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Бывший тафгай «Колорадо» и «Нэшвилла» Маклауд завершил карьеру. У него 1628 минут штрафа в 775 матчах в НХЛ

Бывший тафгай «Колорадо» и «Нэшвилла» Коди Маклауд завершил карьеру. 38-летний экс-хоккеист стал тренером по развитию игроков «Миннесоты».

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