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Тральщики Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы

Корабельная тральная группа Балтийского флота (БФ) в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев», «Александр Обухов», рейдового тральщика «Виктор Сигалов» провела в акватории Балтийского моря артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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