Физики раскрыли свойства «волшебной грязи» для бейсбольных мячей

Бейсбол пропитан множеством суеверий, традиций и ритуалов, поэтому даже не удивительно, что с середины прошлого века в Главной лиге бейсбола (MLB) в Северной Америке спортсмены натирают мячи некой грязью для лучшего сцепления.
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