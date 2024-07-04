Лжеюристов задержали за обман более 160 человек в Нижнем Новгороде

Как минимум 163 человека обманули лжеюристы, которых задержали полицейские в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, оперативная разработка фирмы, обещавшей клиентам бесплатную юридическую помощь, велась несколько месяцев.