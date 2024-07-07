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Регион 29

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Архангельский автор Дмитрий Петров представит свою новую книгу в Добролюбовке

С его произведением «Альфонс Алёша» некоторые архангелогородцы уже успели познакомиться — на фестивале «Белый июнь»С его произведением «Альфонс Алёша» некоторые архангелогородцы уже успели познакомиться — на фестивале «Белый июнь»Дмитрия Петрова знают не только в Архангельске, его книга «Жилой комплекс „Курицын“» стала самой продаваемой книгой в 2023 году и бестселлером на «ЛитРес».

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