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  • Елена Иванова
    Вот точно, знаете я тоже думала что дело в работе, а оказалось в профессии. Сменила профессию, нашла работу и чувству...Что-то не нравитс...

Кому подходит обувь на платформе и с чем её носить

Кому подходит обувь на платформе и с чем её носить

Туфли на платформе – стильное решение для женщин, стремящихся подчеркнуть красивые и изящные ноги. Такая обувь будет уместно выглядеть с образами разных стилей и подойдет всем представительница прекрасного пола независимо от роста и типа фигуры.

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