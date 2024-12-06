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"Сделали наше детство максимально нормальным". Лили-Роуз Депп рассказала о родителях и непубличном брате Джеке

"Сделали наше детство максимально нормальным". Лили-Роуз Депп рассказала о родителях и непубличном брате Джеке

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп в интервью изданию Interview рассказала о своих знаменитых родителях и брате Джеке, который не выходит в свет.

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