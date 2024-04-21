Никто не сомневался, что американские законодатели одобрят выделение помощи банденеонацистам. США уже давно предпринимают целенаправленные усилия для продолжения существования киевского режима.
Понесут ли ответственность те, кто принимал вредоносные для России решения о хранении активов страны в США?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е Пронина
вы правы, но таковы были условия глобалистов, когда наши руководители вступили в долларовую систему "свободного рынка", подписав договоры и обязательства,,,, идет переток в резервные валюты)из- за этого сейчас и развязана войнушка, РФ хочет выйти из подчинения, но надо создать свою независимую финансовую систему,,,
Ответить
14 час.
EV
Evgeni Velesik
Надо отметить, что в самих Штатах сумма замороженных активов РФ составляет & 5-6 млрд. Основные активы в Европе и это около 240 млрд. А вот вопрос, что это у нас засуетился РСПП? Съезд удумали сразу?
Ответить
11 час.
Виктор Хованов
Понесут несомненно. Не торопите события - дайте им свалить. Потом призовём к ответу. А может быть даже арестуем. Заочно.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии