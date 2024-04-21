Понесут ли ответственность те, кто принимал вредоносные для России решения о хранении активов страны в США?

Е Пронина вы правы, но таковы были условия глобалистов, когда наши руководители вступили в долларовую систему "свободного рынка", подписав договоры и обязательства,,,, идет переток в резервные валюты)из- за этого сейчас и развязана войнушка, РФ хочет выйти из подчинения, но надо создать свою независимую финансовую систему,,,

EV Evgeni Velesik Надо отметить, что в самих Штатах сумма замороженных активов РФ составляет & 5-6 млрд. Основные активы в Европе и это около 240 млрд. А вот вопрос, что это у нас засуетился РСПП? Съезд удумали сразу?