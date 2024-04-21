Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    а чО тока США? - весь Запад концептуально падает. и недострана 404 в этом вопросе только часть глобальных событий.Захарова: США жд...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Думаю, что ЭТО ВОРОВСТВО в США Активов (может и в Европе) ОТУЧИТ кое-кого ХРАНИТЬ у ВОРОВ свою собственность.В РФ мож...Захарова: США жд...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Так что ГОСПОДА , ПЛАТИТЕ РОССИИ " бабки", которые ВЫ в США и сейчас УКРАЛИ. А по мимо этого ДОГОВОРЫ с РФ от 1997 го...Захарова: США жд...

Понесут ли ответственность те, кто принимал вредоносные для России решения о хранении активов страны в США?

Понесут ли ответственность те, кто принимал вредоносные для России решения о хранении активов страны в США?

Никто не сомневался, что американские законодатели одобрят выделение помощи банденеонацистам. США уже давно предпринимают целенаправленные усилия для продолжения существования киевского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е Пронина
вы правы, но таковы были условия глобалистов, когда наши руководители вступили в долларовую систему &quot;свободного рынка&quot;, подписав договоры и обязательства,,,, идет переток в резервные валюты)из- за этого сейчас  и развязана войнушка, РФ хочет выйти из подчинения, но надо создать свою независимую финансовую систему,,,
Ответить
14 час.
EV
Evgeni Velesik
Надо отметить, что в самих Штатах сумма замороженных активов РФ составляет &amp; 5-6 млрд. Основные активы в Европе и это около 240 млрд. А вот вопрос, что это у нас засуетился РСПП? Съезд удумали сразу?
Ответить
11 час.
Виктор Хованов
Понесут несомненно. Не торопите события - дайте им свалить. Потом призовём к ответу. А может быть даже арестуем. Заочно.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх