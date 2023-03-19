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Названы фильмы, которые отошли от сюжета оригинального сценария

Названы фильмы, которые отошли от сюжета оригинального сценария

Журналисты перечислили фильмы, которые отошли от оригинального сюжета. В некоторые из них добавили больше огня и экшена ради зрелищности, а в других и вовсе изменили финал.

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