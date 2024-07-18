«Каникулы с общественным советом»: транспортные полицейские Красноярского края подарили детям веселый праздник

Сотрудники транспортной полиции совместно с председателем Общественного совета Натальей Федотовой провели Всероссийскую акцию «Каникулы с общественным советом» на территории железнодорожного вокзала станции Ачинск-1, подарив яркий праздник детям работников железной дороги.
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