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Царьград

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"Будто из-под полы берем": в Челябинской области волонтеры фронта возмущены аптекарями

"Будто из-под полы берем": в Челябинской области волонтеры фронта возмущены аптекарями

Собирать посылки с медикаментами трудно, а на передовой парнями нужны антибиотики и анальгетики.В паблике "Черное&Белое Магнитогорск" волонтер фронта рассказал о добыче медикаментов в посылки для наших бойцов.

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