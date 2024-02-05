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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Вице-мэр Ракова сообщила о первых свадебных церемониях в метро в этом году

Вице-мэр Ракова сообщила о первых свадебных церемониях в метро в этом году

Ракова рассказала о востребованности проекта по регистрации брака в необычных местах столицы «Новые адреса счастья»  В Москве на станции метро «Маяковская» состоялись первые в 2024 году свадебные церемонии.

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