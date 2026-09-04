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Кожемяко обсудил с белорусскими коллегами расширение поставок техники и продуктов

Кожемяко обсудил с белорусскими коллегами расширение поставок техники и продуктов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. На полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым и заместителем премьер-министра республики, а также послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым.

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