Кожемяко обсудил с белорусскими коллегами расширение поставок техники и продуктов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. На полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым и заместителем премьер-министра республики, а также послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым.