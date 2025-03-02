Генерала Попова уволили из рядов ВС РФ

Алексей Горшков

Я - как работавший в следствии, могу сказать словами Жеглова: "Наказания без вины не бывает"! Как Груздев - в действительности убийства не совершал, но по словам Жеглова: "Ему надо было со своими бабами разбираться и пистолеты не разбрасывать"- так и Попов никаких металлоконструкций, конечно, не похищал, но наговорил против всякой субординации - тут уж его Гурулёв подставил - но и самому Попову голову на плечах надо было иметь ОПУБЛИЧИВАЯ то,что он писАл в своей докладной! Какому начальнику этот "сор из избы" понравится? А тут ещё - руководство МО на воровстве попалось... Многие, конечно, со мной не согласятся, мнение моё редкое, но мне ВООБЩЕ НЕ НРАВИТСЯ эта антикоррупционная история в Министерстве Обороны! Да, скорее всего - там действительно взяточники - НО (!) трубить на весь мир ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ о том, что во главе военного ведомства у нас какой-то клубок коррупционеров...Что военные на фронте подумают? Именно у военных отточена СУБОРДИНАЦИЯ, а если бойцу на фронте ВНУШАТ, что им жулики командуют...Вспомним начало 1917 года - ни к чему хорошему подобное не привело! В 1944 году - после заговора своих генералов аж Гитлер ПОЗАВИДОВАЛ Сталину, успевшему своё военное ведомство ДО ВОЙНЫ ОЧИСТИТЬ !!! Ещё пример - ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ были доказаны УМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ руководства нашим Западным фронтом - Павлова "со товарищи". ИМЕННО ПОЭТОМУ Западный фронт ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ВСЕХ в начале войны разгромлен и был (Юго-Западный был разбит позже - только в сентябре). Но Сталин потребовал изменить обвинение с ПРЕДАТЕЛЬСТВА на неумышленную УТРАТУ УПРАВЛЕНИЯ - КАК РАЗ чтобы народ не "размагничивать"! А сейчас...