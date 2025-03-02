Театр абсурда
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Театр абсурда

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Генерала Попова уволили из рядов ВС РФ

Генерала Попова уволили из рядов ВС РФ

НТВ Фото: РИА Новости © 2025, Алексей Сухоруков Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова, которому накануне суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, уволили из рядов Вооруженных сил РФ.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Полнейший БЕСПРЕДЕЛ в нашей Армии, а в остальных сферах даже и представить страшно. Спасти РОССИЮ сможет только народ РОССИИ - РУССКИЕ.
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11 час.
Алексей Горшков
Я - как работавший в следствии, могу сказать словами Жеглова: &quot;Наказания без вины не бывает&quot;! Как Груздев - в действительности убийства не совершал, но по словам Жеглова: &quot;Ему надо было со своими бабами разбираться и пистолеты не разбрасывать&quot;- так и Попов никаких металлоконструкций, конечно, не похищал, но наговорил против всякой субординации - тут уж его Гурулёв подставил - но и самому Попову голову на плечах надо было иметь ОПУБЛИЧИВАЯ то,что он писАл в своей докладной! Какому начальнику этот &quot;сор из избы&quot; понравится? А тут ещё - руководство МО на воровстве попалось... Многие, конечно, со мной не согласятся, мнение моё редкое, но мне ВООБЩЕ НЕ НРАВИТСЯ эта антикоррупционная история в Министерстве Обороны! Да, скорее всего - там действительно взяточники - НО (!) трубить на весь мир ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ о том, что во главе военного ведомства у нас какой-то клубок коррупционеров...Что военные на фронте подумают? Именно у военных отточена СУБОРДИНАЦИЯ, а если бойцу на фронте ВНУШАТ, что им жулики командуют...Вспомним начало 1917 года - ни к чему хорошему подобное не привело! В 1944 году - после заговора своих генералов аж Гитлер ПОЗАВИДОВАЛ Сталину, успевшему своё военное ведомство ДО ВОЙНЫ ОЧИСТИТЬ !!! Ещё пример - ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ были доказаны УМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ руководства нашим Западным фронтом - Павлова &quot;со товарищи&quot;. ИМЕННО ПОЭТОМУ Западный фронт ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ВСЕХ в начале войны разгромлен и был (Юго-Западный был разбит позже - только в сентябре). Но Сталин потребовал изменить обвинение с ПРЕДАТЕЛЬСТВА на неумышленную УТРАТУ УПРАВЛЕНИЯ - КАК РАЗ чтобы народ не &quot;размагничивать&quot;! А сейчас...
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6 час.
Астон Мартин
а разве во время войны не покрываются серые схемы коррупции в надежде на то что война все с пишет ???🤔
Ответить
6 час.
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