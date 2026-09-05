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Судьи ошиблись, не удалив Семака за агрессивное поведение, которое спровоцировало массовую конфронтацию — Федотов

Судьи ошиблись, не удалив Семака за агрессивное поведение, которое спровоцировало массовую конфронтацию — Федотов

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил мнение, что главного тренера «Зенита» Сергея Семака следовало удалить в домашнем матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

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