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Курские новости

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В Курской области реконструируют водохранилище на Тускари за 9,9 млрд рублей

В Курской области реконструируют водохранилище на Тускари за 9,9 млрд рублей

Проект реконструкции водохранилища на реке Тускарь в Курской области обойдется в 9,9 млрд рублей, работы продлятся с 2026 по 2030 год.

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