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В Шенкурском округе по нацпроекту отремонтируют разбитые дороги

В Шенкурском округе по нацпроекту отремонтируют разбитые дороги

В Шенкурском округе Архангельской области по национальному проекту будут отремонтированы дороги.Губернатор Александр Цыбульский 22 августа провел личный прием граждан, на котором присутствовали представители администрации Шенкурского округа.

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