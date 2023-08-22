В Шенкурском округе по нацпроекту отремонтируют разбитые дороги

В Шенкурском округе Архангельской области по национальному проекту будут отремонтированы дороги.Губернатор Александр Цыбульский 22 августа провел личный прием граждан, на котором присутствовали представители администрации Шенкурского округа.
В Шенкурском округе Архангельской области по национальному проекту будут отремонтированы дороги.Губернатор Александр Цыбульский 22 августа провел личный прием граждан, на котором присутствовали представители администрации Шенкурского округа.
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