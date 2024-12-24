«Бешикташ» просит УЕФА перенести матч с «Твенте» в другую страну или город Нидерландов из-за отказа Энсхеде принять турецких фанатов

«После встречи, состоявшейся 17 декабря 2024 года с участием наших заместителей председателя Онура Гечмеза и Мете Вардара, представителей УЕФА, футбольного клуба «Твенте» и муниципалитета Энсхеде, а также мэра города Энсхеде Рулофа Блекера, было решено не допускать наших болельщиков на матч Лиги Европы УЕФА «Твенте» – «Бешикташ», который состоится на стадионе «Твенте» 30 января 2025 года.