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Снежный человек Крут стал талисманом КХЛ. Цвета его формы – бирюзовый и фиолетовый

Снежный человек Крут стал талисманом КХЛ. Цвета его формы – бирюзовый и фиолетовый

«Он долгое время наблюдал за Вселенной хоккея с самого Эльбруса и очень хотел стать частью большой хоккейной семьи.

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