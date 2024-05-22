В Мюнхене неизвестные покрыли могилу Степана Бандеры надписью "Нам нужны выборы"

На кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене неизвестные сделали надписи на могиле лидера запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещена на территории РФ) Степана Бандеры.
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