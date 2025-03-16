Топовый тяжеловес бросил вызов Александру Волкову

Бразильский боец смешанного стиля Жаилтон Алмейда, который занимает шестое место в рейтинге тяжелой весовой категории UFC, выразил мнение, что в ведущей лиге мира необходимо провести турнир между претендентами на чемпионский титул.
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