Медь и другие промышленные металлы дорожают, инвесторы оценивают перспективы спроса в Китае

Промышленные металлы выросли в первый торговый день года, поскольку частный опрос указал на расширение производства в Китае, а инвесторы взвешивают возможности дополнительного стимулирования со стороны Пекина в 2025 году, пишет Bloomberg.
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