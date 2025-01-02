Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Медь и другие промышленные металлы дорожают, инвесторы оценивают перспективы спроса в Китае

Промышленные металлы выросли в первый торговый день года, поскольку частный опрос указал на расширение производства в Китае, а инвесторы взвешивают возможности дополнительного стимулирования со стороны Пекина в 2025 году, пишет Bloomberg.

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