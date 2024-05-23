«Стало гораздо больше раненых от атак дронов среди мирных жителей»

Жизнь мирного населения в освобождённых и прифронтовых районах ДНР остаётся крайне сложной. Дело не только в разрушенной инфраструктуре — мирные жители постоянно страдают от террористических ударов украинской артиллерии и беспилотников.
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