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Нардеп Дубинский: Зеленский может устроить шоу и вызвать Путина в Ватикан

Нардеп Дубинский: Зеленский может устроить шоу и вызвать Путина в Ватикан

На фоне ожидающегося второго раунда российско-украинских переговоров нельзя исключать возможности попыток Владимира Зеленского устроить «шоу» с призывами к президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Ватикане, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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