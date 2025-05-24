Нардеп Дубинский: Зеленский может устроить шоу и вызвать Путина в Ватикан

На фоне ожидающегося второго раунда российско-украинских переговоров нельзя исключать возможности попыток Владимира Зеленского устроить «шоу» с призывами к президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Ватикане, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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