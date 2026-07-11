"Мы и так победили": Трамп убеждает себя в том, что Иран больше не опасен

Начиная войну с Ираном в феврале, Трамп ссылался на якобы неизбежную ядерную угрозу с его стороны. Однако у этого аргумента имелся существенный изъян: на протяжении 8 месяцев до этого президент утверждал, что иранская ядерная программа уже "уничтожена".