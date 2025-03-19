Дайджест дня: синие Лады, универсал BYD и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В палитру моделей Лада Веста и Лада Ларгус возвращен ярко-синий цвет кузова «Капитан», который чуть ранее стал доступен для Гранты.