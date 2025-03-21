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СК назвал Буданова* организатором атак беспилотников ВСУ на регионы РФ

СК назвал Буданова* организатором атак беспилотников ВСУ на регионы РФ

www.globallookpress.com/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Следственный комитет РФ установил организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы страны, одним из них является начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.

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