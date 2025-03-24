НПФ "Достойное будущее": Работодатели в России увеличили траты на соцпакет

Большинство работодателей в России решили увеличить траты на соцпакеты сотрудников вместо повышения их зарплат, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование негосударственного пенсионного фонда "Достойное будущее", в котором приняли участие 250 российских компаний.