НПФ "Достойное будущее": Работодатели в России увеличили траты на соцпакет

Большинство работодателей в России решили увеличить траты на соцпакеты сотрудников вместо повышения их зарплат, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование негосударственного пенсионного фонда "Достойное будущее", в котором приняли участие 250 российских компаний.
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