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Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам. Хиджаб был отед неспроста Сегодня 344 прочитали

Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам. Хиджаб был отед неспроста Сегодня 344 прочитали

История громкого скандала между преподавателем и студенткой-мусульманкой пришедшей в класс в хиджабе получила неожиданное, но в тоже время весьма и весьма предсказуемое продолжение.

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Комментарии
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Зоя Копань
Как уже надоели эти сучки в никабе, и что самое интересное одевают как бы назло, чтобы засветиться, а если это мужик в никабе, террорист? Да они те же хохлы чуть что подымают хай везде, достали уже, и их не воспитанные детки! О какой диаспоре идёт речь, об ОПГ, мы просто переливаем с пустого в порожнее, а воз и ныне там...
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