Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам. Хиджаб был отед неспроста Сегодня 344 прочитали

Зоя Копань

Как уже надоели эти сучки в никабе, и что самое интересное одевают как бы назло, чтобы засветиться, а если это мужик в никабе, террорист? Да они те же хохлы чуть что подымают хай везде, достали уже, и их не воспитанные детки! О какой диаспоре идёт речь, об ОПГ, мы просто переливаем с пустого в порожнее, а воз и ныне там...