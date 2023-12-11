Режим повышенной готовности ввели в Тулуне из-за поломки на котельной

В восемь часов утра 11 декабря на территории города Тулун введён режим повышенной готовности. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на котельной микрорайона Угольщиков, сообщает администрация города.
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