Россия и Иран: Путин вносит законопроект о стратегическом партнерстве в Госдуму

Правительство РФ поддержало ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Президент Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму, и он получил одобрение кабинета министров, как указано в базе данных Думы.
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