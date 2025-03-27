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Россия и Иран: Путин вносит законопроект о стратегическом партнерстве в Госдуму

Россия и Иран: Путин вносит законопроект о стратегическом партнерстве в Госдуму

Правительство РФ поддержало ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Президент Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму, и он получил одобрение кабинета министров, как указано в базе данных Думы.

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