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Луганская школьница из базы "Миротворца" назвала Макрона военным преступником

Луганская школьница из базы "Миротворца" назвала Макрона военным преступником

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, ранее попавшая в базу данных украинского сайта "Миротворец", написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о России и помощи Украине.

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