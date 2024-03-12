Луганская школьница из базы "Миротворца" назвала Макрона военным преступником

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, ранее попавшая в базу данных украинского сайта "Миротворец", написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о России и помощи Украине.
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