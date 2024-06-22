Ракетные пророчества

Страница из «рукописи Сибиу»: многоступенчатые ракеты с коническим соплом и ракетная связка из двух ракет «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко.
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