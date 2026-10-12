ООО "Невафлекс"
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ООО "Невафлекс"

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Производителем "Невафлекс" отгружена партия компенсаторов типа СКУ ППУ

Производителем "Невафлекс" отгружена партия компенсаторов типа СКУ ППУ

Компания Невафлекс отгрузила партию компенсаторов типа СКУ ППУ для своих заказчиков.Российский производитель сильфонных компенсаторов объявляет старт формирования заявок.

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