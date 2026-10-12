Производителем "Невафлекс" отгружена партия компенсаторов типа СКУ ППУ

Компания Невафлекс отгрузила партию компенсаторов типа СКУ ППУ для своих заказчиков.Российский производитель сильфонных компенсаторов объявляет старт формирования заявок.
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