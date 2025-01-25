Retro Biosciences, поддерживаемая Сэмом Альтманом, собирает 1 миллиард долларов на продление человеческой жизни

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман удваивает поддержку Retro Biosciences, биотехнологического стартапа из Сан-Франциско, который хочет, чтобы люди жили на 10 лет дольше той продолжительности жизни, которую он называет здоровой.
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