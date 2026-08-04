Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Для хохлов должна быть презумпция виновности

Комментарий  с  Перемог.Для хохлов должна быть презумпция виновности: взрыв, теракт, накрытый притон, очередной взятый за жопу коррупционер — во всем по умолчанию виноваты украинцы под кураторством англичан, пока не доказано обратное.

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