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  • Галина Чужая
    Посмотрим. США уже прикрикнули чтобы они место своё знали."В Тбилиси праздн...
  • eagle
    Ну было бы странно. Мы туда можем без виз ездить, а они нет. Прямое авиасообщение - это еще надо, чтобы там принимающ..."В Тбилиси праздн...
  • Иван Захава
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