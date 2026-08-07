Трамп выделил $3 млрд на добычу ископаемых в США и Австралии

Президент Дональд Трамп объявил о вложении $3 млрд в проекты по добыче полезных ископаемых. Средства направят на строительство завода в Вашингтоне и добычу скандия в Австралии и редкоземельных магнитов в Миннесоте.
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