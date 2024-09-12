Психолог Дугенцова: если запретить квадроберов – интерес к ним только возрастет

В России не нужно запрещать субкультуру квадроберов. Отличить их представителей от детей, которые просто играют, будет слишком сложно, а сам по себе запрет будет иметь обратный эффект и повысит интерес к движению, объяснила детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.