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Психолог Дугенцова: если запретить квадроберов – интерес к ним только возрастет

Психолог Дугенцова: если запретить квадроберов – интерес к ним только возрастет

В России не нужно запрещать субкультуру квадроберов. Отличить их представителей от детей, которые просто играют, будет слишком сложно, а сам по себе запрет будет иметь обратный эффект и повысит интерес к движению, объяснила детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

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