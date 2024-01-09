Журналист Татаренков – о поджоге двери своей квартиры: «Вынесло все окна в парадной»

В момент пожара в квартире горел свет, который оставили для попугайчика. Журналист Трофим Татаренков считает, что поджигатели его квартиры не просто хотели повредить имущество, а причинить вред здоровью ему и его семье.
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