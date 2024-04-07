Команда Mercedes объяснила смену стратегии в середине гонки

MercedesКоманда Mercedes объяснила стратегические решения на Гран При Японии. Хотя компания Pirelli назвала стратегию двух остановок быстрейшей, после красного флага на первом круге «Серебряные стрелы» рассчитывали провести один пит-стоп.
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