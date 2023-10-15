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Крошечное устройство анализирует состав тканей с помощью спектроскопии и ИИ

Крошечное устройство анализирует состав тканей с помощью спектроскопии и ИИ

Сканер работает в ближнем инфракрасном диапазоне и анализирует свет, отраженный от волокон. Устройство разделяет этот свет на длины волн размером от 950 до 1900 нанометров, превращает их в электрические сигналы, а затем передает эти сигналы на анализатор, работающий на базе искусственного интеллекта.

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