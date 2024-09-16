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Нехватка водителей общественного транспорта

Нехватка водителей общественного транспорта

Об этом рассказал начальник управления транспорта и связи администрации города Георгий Сухацкий. По словам чиновника, дефицит кадров достиг 75 человек – по этой причине стоят на приколе 25 автобусов, так как на каждый автобус положены три водителя.

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