Нехватка водителей общественного транспорта

Об этом рассказал начальник управления транспорта и связи администрации города Георгий Сухацкий. По словам чиновника, дефицит кадров достиг 75 человек – по этой причине стоят на приколе 25 автобусов, так как на каждый автобус положены три водителя.
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