Военное обозрение

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Экс-сотрудник ЦРУ задал вопрос Украине: Если вы можете бить по Москве, почему не поражаете российские военные объекты на фронте

Экс-сотрудник ЦРУ задал вопрос Украине: Если вы можете бить по Москве, почему не поражаете российские военные объекты на фронте

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон прокомментировал украинские атаки на Москву и другие города России, на объекты гражданской инфраструктуры.

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