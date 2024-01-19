Мосбиржа: курс доллара в начале торгов вырос до 89,45 рубля

Курс рубля в начале торгов на Московской биржи снижается по отношению к доллару, юаню и евро. В настоящее время курс американской валюты растет до 89,45 рубля, китайской – до 12,31 рубля, а европейской – до 97,43 рубля.
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